Экспобанк запустил сезонный вклад «Урожайный», доходность по которому составляет до 8,18% годовых с учетом капитализации в зависимости от срока депозита, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Вклад «Урожайный» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 7,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 8,08%.

При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 процентного пункта выше — до 7,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 8,18% годовых.

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