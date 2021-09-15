Банк России, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею Общенародного фронта (ОНФ) обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников, пишут «Ведомости» , уточняя, что в этом нет большого экономического смысла, так как пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу, ведь не всем она нужна, а операторы зарабатывают на этом.

По словам первого замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева, когда на клиентов перестал воздействовать звонок «из службы безопасности банка», им начали звонить якобы из МВД или «Госуслуг», то же самое будет и с информированием о звонках, считает он: через некоторое время мошенники научатся обходить эти системы и последствия могут быть еще страшнее.

Информирование – это последний шаг, которым следует заниматься, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин: граждане, особенно старшее поколение, могут не обращать внимание на всплывающие уведомления и сообщения о том, что вызов недоверенный; по его словам, когда проблема телефонного мошенничества носит настолько массовый характер, необходимо решать ее саму, а информирование позволит лишь снизить число пострадавших на 20–30%, но не на 90%.

Оператор, предоставляя эту услугу, несет затраты на оборудование, программное обеспечение и техподдержку, отметил в ходе круглого стола представитель «МегаФона» Михаил Хазов; проблема как спама, так и мошенничества решается техническими способами, а также взаимодействием между игроками рынка, считает он, поэтому сначала надо разобраться с самим телефонным мошенничеством и тогда информировать клиента не придется, заключил он.

Кроме того, представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Виталий Недыхалов заметил, что также не ясно, как информировать клиентов с кнопочными телефонами и тех, кто пользуется стационарными телефонами.