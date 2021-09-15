Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту на внутреннем российском рынке в июле 2021 года сократился по сравнению с июнем на 15% и составил 3 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2021 года» .

Спрос на иностранную валюту в июле 2021 года оказался меньше, чем в июле 2019 и 2020 годов, на 36% и 34% соответственно.

В отчетном месяце ЦБ зафиксировал сокращение спроса населения на доллары США по сравнению с июнем 2021 года на 16%, а на европейскую валюту — на 13%. Совокупно эти валюты были приобретены в уполномоченных банках, получены по конверсии и сняты со счетов на суммы 1,9 млрд долларов и 1,1 млрд долларов соответственно. При этом доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 63% относительно 64% месяцем ранее, а европейской валюты — увеличилась с 35% до 36%.

По структуре спроса в июле 2021 года самая большая доля пришлась на снятие физическими лицами иностранной валюты с валютных счетов в уполномоченных банках — 1,8 млрд долларов, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с июнем 2021 года уменьшился на 24% и составил 1,1 млрд долларов. При этом спрос на доллары уменьшился на 26% по сравнению с месяцем ранее, европейской валюты — на 22%.

Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты в июле по сравнению с июнем сократилось на 4% и составило 900 тыс. сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 21% и составил 1 243 доллара.

В июле 2021 года совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета) увеличилось на 2% по сравнению с июнем этого года и составило 2,9 млрд долларов. При этом предложение долларов выросло на 4%, а евро — сократилось на 3%, составив 2,1 млрд долларов и 700 млн долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения увеличилась до 73% (в июне — 72%), европейской валюты — уменьшилась до 25% (в июне — 27%).

Совокупно физлица в июле 2021 года продали уполномоченным банкам наличную иностранную валюту на сумму 1,1 млрд долларов, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Объемы проданных долларов выросли на 6%, европейской валюты — на 5%. Было совершено 1,2 млн сделок, что больше июньского показателя на 3%. Средний размер сделки вырос на 3% и составил 855 долларов. На валютные счета в уполномоченных банках населением было зачислено 1,8 млрд долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует показателю июня 2021 года.

Таким образом, чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июле 2021 года по сравнению с июнем уменьшился на 88% и составил 100 млн долларов. В материалах Центробанка указано, что чистый спрос на доллары США впервые с июня 2018 года сменился на чистое предложение, а чистый спрос на европейскую валюту снизился на 30% до 300 млн долларов.

В июле 2021 года уполномоченные банки ввезли в РФ наличную иностранную валюту в объеме 2 млрд долларов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 23%, европейской валюты — вырос почти в два раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле 2021 года по сравнению с июнем увеличился на 14% и составил 1 млрд долларов.