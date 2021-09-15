Учебные программы 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального образования уже адаптированы под требования цифровой экономики, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

«Актуализация программ прошла на базе опорного образовательного центра Университета Иннополис при участии ведущих компаний IТ-отрасли. Обучение студентов началось 1 сентября 2021 года. Обновления охватывают свыше 1,6 тысячи дисциплин и направлений подготовки: большие данные, искусственный интеллект, Интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности, технология беспроводной связи. Минцифры продолжит координацию этой работы в рамках федерального проекта «Цифровые профессии», — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В Минцифры сообщили, что в рамках пилотного проекта 25 вузов начали апробацию 30 образовательных программ, которые были разработаны по запросам коммерческих компаний, представляющих 11 приоритетных отраслей экономики. Предполагается, что по итогам «пилота» программы будут масштабированы на другие учреждения.