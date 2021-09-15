Нехватка рабочих-мигрантов остро ощущается в целом ряде отраслей, но пока решений на этот счет у властей нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности Кабинета министров, которые работают над этим», — сказал он.
Несмотря на это, меры против нелегальных мигрантов в РФ должны приниматься на постоянной основе, добавил Песков. Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме, отметил он.
Пенсионеры могут быть привлечены в ресторанный бизнес, но «сейчас они не идут туда, потому что не могут показать свои трудовые заработки: им выгоднее получать индексированную пенсию».