Нехватка рабочих-мигрантов остро ощущается в целом ряде отраслей, но пока решений на этот счет у властей нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности Кабинета министров, которые работают над этим», — сказал он.

Несмотря на это, меры против нелегальных мигрантов в РФ должны приниматься на постоянной основе, добавил Песков. Абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме, отметил он.