Банк России установил официальные курсы валют на 16 сентября.

Курс доллара вырос на 13,49 копейки, составив 72,852 рубля (72,7171 рубля на 15 сентября). Курс евро увеличен на 7,94 копейки до 86,0674 рубля (85,988 рубля на 15 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,67 рубля (минус 23 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,9 рубля (минус 20 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,62—73,08 рубля за доллар и 85,85—86,24 рубля за евро.