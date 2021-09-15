Железнодорожный районный суд в Новосибирске оправдал бывшего заместителя председателя правления и акционера обанкротившегося банка «Пушкино» Павла Чернявского, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщается на сайте суда.

«Приговором суда Чернявский П. А. оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», — говорится в сообщении. Уточняется, что за ним признано право на реабилитацию и обращение в суд о возмещении имущественного и морального вреда.

В 2013 году Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Пушкино», который через полгода признали банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов, которое должно было выплатить клиентам банка компенсацию, однако агентство вскоре обнаружило в банке хищения.

Под подозрение попал зампред правления банка «Пушкино» Павел Чернявский. Его обвинили в хищении у банка более 250 млн рублей. В отношении него были возбуждены уголовные дела о мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализации преступных доходов, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.