Депутаты и сенаторы от «Единой России» разработали и внесли на рассмотрение Госдумы проект поправок в закон «О страховых пенсиях». Законопроектом предлагается продлить до 1 сентября срок выплаты страховых пенсий по случаю потери кормильца лицу, достигшему 18 лет и завершившему обучение в школе, до поступления его в другое учебное заведение, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как отметила один из авторов законопроекта — первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, принятие поправок позволит устранить пробел в действующем законодательстве и материально поддержать совершеннолетних выпускников школ, получающих пенсию по потере кормильца и желающих продолжить свое обучение в колледже или вузе.

«Фактически [с момента окончания школы] до 1 сентября возникают пробелы в их материальной поддержке. Считаем важным, чтобы ребята продолжали до 1 сентября получать пенсию по потере кормильца, потому что в это время они не могут работать, себя сами обеспечивать и у них возникают еще дополнительные расходы. Именно поэтому был разработан данный законопроект», — пояснила Окунева.

По ее словам, в адрес парламентариев поступали многочисленные обращения семей по вопросам пенсионного обеспечения детей, потерявших кормильца. Проработка данного вопроса велась совместно с правительством, в частности с Министерством труда.

«Мы считаем, что это должно быть не на уровне каких‑то подзаконных актов, а должна быть норма прямого действия в законе», — отметила депутат.

Из сообщения Госдумы следует, что документ также предусматривает особый, упрощенный порядок возобновления выплаты пенсии по случаю потери кормильца при поступлении получателей с 1 сентября года окончания школы на очное обучение в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным образовательным программам.



«Предлагаемая законопроектом мера направлена на стимулирование дальнейшего обучения получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку позволит обеспечить стабильность и непрерывность пенсионных выплат, а также ускорить восстановление уровня их материального обеспечения в начале нового цикла обучения», — отмечается в релизе.