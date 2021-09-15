Минфин России в среду, 15 сентября, по итогам двух аукционов по облигациям федерального займа разместил бумаги на 63,414 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с погашением 23 июля 2031 года были размещены бумаги на 45,49 млрд рублей, при этом спрос достигал 68,285 млрд. Выручка от размещения составила 45,734 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98,7146% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,2% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,7992% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,19% годовых.

На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с погашением 15 мая 2041 года были размещены облигации на 17,924 млрд рублей при спросе на 26,304 млрд. Выручка от размещения равнялась 17,754 млрд рублей.



Цена отсечения составила 97,2108%, средневзвешенная — 97,2626% от номинала, доходность по цене отсечения и средневзвешенная доходность — 7,5% годовых.