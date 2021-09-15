Основные фондовые торги в России завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 065,53 пункта. Индекс РТС повысился на 0,69% — до отметки 1 766,67.

Акции «Магнита» подорожали на 2,33%, Московской биржи — на 2,31%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,21%, СберБанка — на 2,07%, «Газпрома» — на 1,07%. Бумаги «Полюса» подешевели на 2,13%, «Яндекса» — на 1,55%, МТС — на 1,01%, Mail.ru — на 0,78%, «Норникеля» — на 0,72%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и пытались ускорить повышение благодаря как отдельным корпоративным историям, так и внешним факторам», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, уточняя, что индекс Мосбиржи и индекс РТС «по ходу дня в очередной раз обновили максимумы в 4 081 пункт (исторический) и 1 773 пункта (с августа 2011 года)».

«На мировых фондовых биржах в середине недели не наблюдалось единства в настроениях, в то время как российский рынок и рубль по-прежнему поддерживали высокие цены на энергоносители. В США и Европе продолжают формироваться условия для фиксации прибыли, актуальность которых может усилиться в четверг в случае очередной порции макроэкономических данных, свидетельствующих о некотором охлаждении крупнейшей экономики мира. Покупатели в целом в условиях сырьевой инфляции сейчас особенно хорошо чувствуют себя в нефтегазовых бумагах», — указывает эксперт.



По ее словам, «краткосрочно и среднесрочно [российские] индикаторы начинают выглядеть перекупленно, но верхние полосы Боллинджера дневных графиков по-прежнему смотрят вверх и указывают на возможность развития повышения к 4 105 и 1 790 пунктам соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4 040—4 130 пунктов».