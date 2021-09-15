Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,49 рубля, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 85,62 рубля (минус 48 копеек).



В ходе сессии было проведено 38,9 тыс. сделок с долларом на сумму около 1,9 млрд долларов и 7,7 тыс. операций с евро на 409 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,46—73,08 рубля за доллар и 85,6—86,24 рубля за евро.

Как обращает внимание РБК , курс евро на торгах в среду обновил минимум за год. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова связывает укрепление рубля к иностранным валютам с позитивным настроем на нефтяном рынке: по ее словам, высокие цены на энергоносители в среду «по-прежнему поддерживали» российскую валюту. В среду цена нефти Brent превысила 76 долларов за баррель впервые с 14 июля, указывает ТАСС .

