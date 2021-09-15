Пандемия ускорила цифровую трансформацию банковской сферы России. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, направивший приветствие участникам, организаторам и гостям XVIII Международного банковского форума «Банки России — XXI век», проходящего в Сочи с 15 по 18 сентября. По его словам, меры поддержки правительства и политика ЦБ помогли финансовым организациям страны преодолеть кризис пандемии и запустить удобные онлайн-сервисы.

«Коронавирус стал одним из серьезных вызовов, с которым столкнулся весь мир. Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс для развития цифровой трансформации, особенно в банковской сфере. Необходимые меры поддержки, выработанные правительством, а также денежно-кредитная политика Центрального банка помогли финансовым организациям преодолеть кризис и приступить к цифровизации отрасли. Создать уникальные экосистемы, запустить удобные сервисы и услуги, перевести операции в онлайн-режим», — говорится в обращении.



При этом, по словам премьера, переход финансовых институтов в онлайн-пространство обозначает не только новый уровень комфорта, но и серьезные вызовы и угрозы, которые «требуют от государства значительных усилий, направленных на надежную защиту личных данных, сохранение конфиденциальности информации, борьбу с финансовым мошенничеством».