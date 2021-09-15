Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, приостановившие работу из-за противоэпидемических мер, смогут получить гранты от государства. Правила предоставления таких выплат утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Мера поддержки будет действовать в городах, где начиная с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения COVID-19. Для получения компенсации необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.

Предусмотреть такой механизм помощи предпринимателям в начале августа поручил президент России Владимир Путин, напоминают в правительстве. Ранее на финансовое обеспечение этой меры было выделено 8 млрд рублей.



«Принятое постановление поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, действующих в некоторых российских регионах», — подчеркивается в сообщении.