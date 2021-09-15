Минэкономразвития России предложило провести комплексную реформу российского законодательства для снятия правовых барьеров в сфере электронного документооборота. Как сообщили в министерстве, предложения направлены в межведомственную рабочую группу по электронному документообороту, в настоящее время решается вопрос о включении соответствующего мероприятия в межведомственный план.

МЭР проанализировало действующие нормативно-правовые акты, чтобы определить препятствия для дальнейшего формирования и использования документов разного рода в электронной форме. Так, например, вне электронного формата до сих пор остаются водительские права, свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна, разрешение на охоту, трудовой договор и многие другие бумаги. Всего насчитывается свыше 400 документов, которые по закону сейчас необходимо оформлять исключительно в бумажной форме.



По мнению МЭР, значительную часть из них можно оформлять в электронном виде, если государственные органы и стороны правоотношений обладают техническими возможностями. Это позволит сэкономить время и значительно сократить затраты граждан, бизнеса и государства, заключают в ведомстве.