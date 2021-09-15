Правительство выделило Минсельхозу из резервного фонда 2 млрд рублей на субсидии «Росагролизингу». Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров, подписанном 13 сентября и размещенном на официальном портале правовых актов, передает ТАСС.

«Выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей для предоставления из федерального бюджета субсидий акционерному обществу «Росагролизинг» в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал», — говорится в документе.

Средства предоставляются для возмещения затрат, понесенных в связи со списанием дебиторской задолженности ликвидированных контрагентов указанного акционерного общества по ранее заключенным договорам финансовой аренды (лизинга). При этом Минсельхозу поручено контролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований, говорится в распоряжении.



АО «Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.