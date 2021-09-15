На портал госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. Об этом сообщает Минцифры, напоминая, что программа была анонсирована президентом РФ в ежегодном послании Федеральному собранию в апреле 2021 года.

«Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 миллионов россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через «Госуслуги» на подключение к газу и отследить статус исполнения», — сообщил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Заявка на подключение, поданная через «Госуслуги», будет автоматически направлена единому оператору газификации — ООО «Газпром газификация» и рассмотрена в течение суток. Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.

Бесплатное подключение доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.



Согласно поручению президента, ускоренную догазификацию в России планируется провести до 2023 года.