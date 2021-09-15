Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в августе снизился, свидетельствуют данные тематического обзора Центробанка.

Так, структурный профицит ликвидности в среднем за период усреднения составил 1,2 трлн рублей против 1,4 трлн за июльский период усреднения. На начало сентября профицит ликвидности уменьшился относительно начала августа на 0,9 трлн рублей и составил 0,8 трлн.

Влияние операций по счетам бюджета на ликвидность банковского сектора в целом за август было близким к нейтральному. Отток средств из-за уплаты налогов и дивидендов в бюджет, сокращения задолженности по операциям Федерального казначейства и привлечения средств Минфином на аукционах по размещению ОФЗ был компенсирован притоком средств в банки в результате роста расходов бюджета, в том числе из-за перечисления в банки части средств для последующего проведения единовременных выплат, а также операциями по покупке валюты Минфином на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. Также уточняется, что объем наличных денег в обращении в августе изменился незначительно. При этом в аналогичные периоды прошлых лет наблюдался преимущественно отток ликвидности за счет данного источника.

«В целом в августе факторы формирования ликвидности привели к ее небольшому оттоку из банковского сектора. Снижению структурного профицита на начало сентября способствовало более равномерное усреднение обязательных резервов банками по сравнению с предыдущим периодом усреднения, так как на траекторию усреднения в августовском периоде усреднения не оказывали влияние ожидания банков по предстоящему изменению ключевой ставки», — отмечается в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен на уровне 0,8—1,4 трлн рублей.

«В августе ситуация с валютной ликвидностью существенно не поменялась. Объем высоколиквидных активов в иностранной валюте по сравнению с июлем вырос на 1,6 млрд долларов США», — указано также в материале.

В числе прочего сообщается, что кривая доходности облигаций федерального займа в августе на всех сроках, кроме одного года, выросла, что отчасти объясняется повышением доходностей в США. Несмотря на это, длинные доходности ОФЗ остаются стабильными с марта 2021 года, а иностранные инвесторы проявляли повышенный спрос на государственные облигации России второй месяц подряд.

«В августе доходности денежного рынка на срок свыше одного года существенно не изменились, а длинные доходности ОФЗ с марта 2021 года остаются в диапазоне 6,8—7,2% годовых, отражая устойчивые ожидания по уровню ключевой ставки на среднесрочный и долгосрочный периоды», — отмечается в резюме обзора.

«Иностранные инвесторы продолжили наращивать свои вложения в ОФЗ. За месяц они увеличили свой портфель на 176 млрд рублей (в июле — 169 млрд рублей), а общий объем вложений достиг 3,225 трлн рублей, что является историческим максимумом в абсолютном выражении. Доля нерезидентов в общем объеме рынка составила более 20%, но при этом оставалась значительно ниже уровней 2018—2019 годов», — указано в материале.



«Годовой прирост денежной массы в национальном определении составил 8,6%, вновь замедлившись, главным образом из-за сокращения вклада бюджетных операций в динамику денежного предложения», — сообщает также Центробанк.