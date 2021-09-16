Прогнозы о волне банкротств после окончания моратория не сбылись – статистика доказывает эффективность этой меры поддержки, заявил «Ведомостям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов, уточнив, что после восстановления экономической активности произошел небольшой рост банкротств, но сравнение более сопоставимых данных 2021 и 2019 года доказывает, что увеличения количества процедур банкротства не случилось.

По словам Торосова, во время первого этапа моратория от него отказалось немногим менее 900 организаций и ИП, после продления – почти вполовину меньше. «Было важно соблюсти баланс – «не передержать» мораторий, так как он также влияет и на контрагентов подмораторных организаций, которые могли недополучать удовлетворение своих требований во время моратория», – подчеркнул он.

Ранее Банк России также положительно оценил эффект этой меры поддержки; мораторий на банкротства не только сыграл роль буфера, но и дал компаниям «полосу разгона» после снятия основной части ограничений, отмечается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике: «Введение моратория позволило в значительной мере сдержать волну банкротств в корпоративном секторе российской экономики в период действия противоэпидемических ограничений, в первую очередь режима самоизоляции».

В январе – августе 2021 года объявлено 6 519 конкурсных производств – на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, приводил наиболее актуальные данные на конференции «Ведомостей» 7 сентября руководитель Федресурса Алексей Юхнин; снижение по сравнению с аналогичным периодом в допандемийном 2019 году составило 19,7%.

Количество и качество лотов на торгах, по данным Федресурса, продолжило расти: во II квартале 2021 года выставлено на 27% больше лотов, чем годом ранее, при этом количество успешных процедур увеличилось на 38%; число участников торгов выросло на 67%, а в целом за первое полугодие 2021 года – на 75% по сравнению с первой половиной 2020-го.