Объем незаконного перемещения наличных денег за год резко вырос, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Так, по итогам первых восьми месяцев обнаружена контрабанда денежных активов на 1,4 млрд рублей, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов, когда было зафиксировано 131 млн рублей.

По итогам восьми месяцев по фактам контрабанды таможенными органами возбуждено 65 уголовных дел против 49 в прошлом году, отметил представитель службы. Для сравнения: в таком же периоде 2019 года возбуждено также 49 дел по незаконно выведенным 118 млн рублей. «В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности дорожных чеков», — уточнил представитель ФТС, добавив, что в службе в целом наблюдают общее изменение объемов перемещения денег в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как пояснили в ФТС, причиной столь резкого увеличения объема незаконно перемещенных денег стало выявление в первом полугодии Южной таможней деятельности группы лиц, которая на протяжении длительного периода времени неоднократно вывозила в Турцию наличные на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей, отметили там. По указанным фактам возбуждено два уголовных дела. По остальным делам о контрабанде сумма в среднем не превышает 2,5 млн рублей, заверили в таможенном органе.

Опрошенные эксперты отметили, что на увеличение незаконной перевозки валюты также может влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределенность из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов.

По словам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, в 2020 году сильно вырос спрос на наличные деньги: только в апреле-мае население сняло с банковских счетов более 1 трлн рублей, большинство из которых осело в карманах населения. Расчеты наличными позволяют избежать лишних вопросов со стороны банков и контролирующих органов, а также дают возможность предпринимателям оптимизировать свои расходы и налогообложение, считает эксперт.

«Стремительная цифровизация банковского сектора и постепенный переход государств на цифровую валюту усложняют преступникам способы перемещения денег с помощью кредитных организаций, поэтому они пытаются перевезти их через границу», — отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, добавив, что также не стоит исключать фактор эффективной работы контролирующих структур.