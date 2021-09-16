📰 Крупнейшие российские авиакомпании вступили в гонку по уровню оплаты труда пилотов, пишут «Известия» . «Аэрофлот» планирует провести двухэтапное повышение зарплаты летчиков с ноября. По словам источника в компании, параметры пока не определены и решение еще не принято, но первый этап намечен на начало ноября и предполагает существенное увеличение оплаты труда экипажей. Собеседник добавил, что один из рассматриваемых вариантов — повышение зарплат летчиков на 20–25%. Второй этап планируется провести ближе к запуску весеннего расписания, когда будут понятны финансовые результаты зимнего сезона и появятся прогнозы по разлету самолетов на следующее лето, пояснил источник. С ноября заработок пилотов S7 Airlines может вернуться на «доковидный» уровень. Также зарплату в допандемийном размере в ближайшее время начнет выплачивать летным экипажам авиакомпания «Россия». В Nordwind уже повысили жалованье, а в лоукостере «Победа» пообещали сделать зарплаты своих летчиков самыми высокими в отрасли. Рост зарплат происходит в условиях дефицита пилотов, но этот шаг может обернуться дополнительными убытками для перевозчиков, считают эксперты.

📰 Последствия пандемии COVID-19 неожиданно оказали положительное влияние на инновационное развитие России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вывод экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ. В 2020 году общий уровень инновационной активности организаций в РФ составил 10,8%, что на 1,7 процентного пункта (п. п.) выше, чем было годом ранее. Это, впрочем, далеко не рекордное значение показателя. В наблюдаемом периоде (2016–2020 годы) наивысшее значение показателя зафиксировано в 2017-м — 14,6%. Наибольший прирост продемонстрировали такие сферы, как IT (на 10,2% против 5,5% в 2019 году), здравоохранение (8,6% против 5,3%), разработка софта (13,2% против 11,1%). Уровень инновационной активности в промышленном производстве вырос на 1,1 п. п., составив 16,2%. При этом затраты на развитие инновационной деятельности в 2020 году также выросли: этот показатель в постоянных ценах составил 2,1 трлн рублей, что на 8,2% больше, чем в 2019-м. Впрочем, несмотря на ускорение продвижения инноваций практически во всех отраслях производства и сферы услуг, Россия по-прежнему находится в третьем десятке европейских государств, по которым проводятся аналогичные расчеты.

📰 В 2022–2023 годах в России появится федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, ее оператором станет Роспотребнадзор, пишет «Коммерсант» . Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru. Запуск системы должен быть частью проекта «Санитарный щит страны» из состава стратегических инициатив правительства. Постановление уточняет основные параметры системы и предметно формулирует те задачи, которые ведомство сможет выполнять с ее помощью, — несмотря на то что основной функционал системы будет направлен на борьбу с возможными эпидемиями, она также будет использоваться для работы и в рамках других проектов ведомства. Из шести заявленных задач системы только три имеют непосредственное отношение к предотвращению эпидемических угроз, в их числе анализ состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, определение возможных инфекций и прогноз их развития. Помимо этого, система будет обеспечивать «информационное взаимодействие» Роспотребнадзора с другими ведомствами, бизнесом и гражданами.



📰 Стоимость североморской нефти Brent 15 сентября после полуторамесячного перерыва поднялась выше уровня 76 долларов за баррель, пишет «Коммерсант» . По данным Reuters, стоимость ближайшего контракта на поставку нефти достигала 76,13 долларов за баррель, максимального значения с 30 июля. Это на 3,4% выше значений закрытия вторника. На спот-рынке цена Brent поднималась на 3%, до 75,23 долларов за баррель, стоимость российской нефти Urals достигала 74,48 долларов за баррель. По итогам торгов цены оставались на 2,6–3% выше значений закрытия предыдущего дня, прибавив с начала недели 4–4,2%. Игре на повышение способствуют оптимистичные оценки спроса на топливо со стороны Международного энергетического агентства. По его оценкам, глобальный спрос в 2021 году вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки (б/с), что всего на 0,1 млн б/с ниже августовских ожиданий. Также влияние оказывает значительное сокращение запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 10 сентября, запасы снизились на 6,4 млн баррелей, до 417,45 млн баррелей. При текущих ценах на нефть курс доллара в ближайшие дни может вернуться ниже 72 рублей/доллар, не исключают аналитики.

📰 Этот год может стать рекордным по объему размещений облигаций лизинговых компаний, пишет «Коммерсант» . На фоне восстановления рынка, прежде всего сегмента автолизинга, компании меняют структуру фондирования. Так, согласно отчетам БК «Регион», объем размещения облигаций лизинговыми компаниями за восемь месяцев составил 147,6 млрд рублей, это лишь на 9% меньше, чем за весь предыдущий год. За январь — август 24 компании разместили 27 выпусков. Сейчас, по данным Rusbonds, на рынке обращается 147 выпусков облигаций лизинговых компаний. В этом году на рынок вышли с дебютными бондами «Альфа-лизинг» (входит в группу Альфа-Банка) и компания «Дельта». Ряд компаний продолжил изменять структуру фондирования в пользу облигационного. Например, у «Европлана» на конец прошлого года 69% фондирования приходилось на банковские кредиты, а 31% — на облигации, на середину 2021 года доли составили 54% и 46% соответственно. Облигационное финансирование — более мягкое из-за отсутствия обременительных требований со стороны банков. Однако крупным частным компаниям размещаться мешает акцент институциональных инвесторов на государственные и квазигосударственные, а также кэптивные бумаги.

📰 Ажиотажный спрос на товары для стройки и ремонта, в первую очередь в Москве, начал привлекать игроков из соседних стран, пишет «Коммерсант» . Так, первый гипермаркет площадью 4,2 тыс. кв. метров открыл крупный белорусский оператор «7745 Все для стройки» и уже ищет локации для новых точек. Первый гипермаркет открылся в Москве на Симферопольском шоссе примерно в 10 км от МКАД на площади 4,2 тыс. кв. метров, сообщила консультант сделки Knight Frank. Ассортимент включает инструменты, товары для сада, стройматериалы, сантехнику, электрику и пр. В ближайшее время магазин начнет работать с доставкой по всей стране. По оценкам Infoline, российский рынок DIY в первой половине 2021 года с учетом продаж стройматериалов, товаров для дома и мебели вырос на 17,5%, примерно до 950 млрд рублей, поэтому успешно выйти на российский DIY-рынок будет сложно из-за его консолидации и обострившейся конкуренции, а негативно на спросе в сегменте может сказаться динамика цен на стройматериалы. Кроме того, по оценкам экспертов, новому игроку потребуется еще несколько точек, чтобы закрепиться только в Москве.



📰 Российские IT-компании разработали стратегию развития программного обеспечения (ПО) с открытым исходным кодом (open source) до 2024 года, пишет «Коммерсант» . В ней предлагается, в частности, стимулировать миграцию программистов в РФ и создать условия для удаленной работы на российские компании за рубежом. Документ готовился на площадке Минцифры, но там свою причастность к стратегии отрицают. Между тем в отрасли рассчитывают, что документ станет основой для корректировки госпрограмм. Разработчики «закрытого» ПО уверены, что поддерживать надо всех участников рынка. Среди ключевых положений стратегии — привлечение иностранных программистов путем облегчения условий получения российского гражданства и льготной ипотеки. Компании должны предоставлять сотрудникам займы для приобретения и строительства жилья и обеспечивать ДМС. Также предлагается сделать обязательной публикацию в российском репозитории (публичное хранилище для программистов, аналог Github от Microsoft) кода под свободными лицензиями, разрабатываемого в рамках дипломных работ студентов. Финансовую поддержку развитию open source должны обеспечивать негосударственные фонды и налоговые льготы.



📰 Золотодобывающая Highland Gold Владислава Свиблова приобретает 100% «Золото Камчатки», 75% которой принадлежали «Комплекспрому» бывших топ-менеджеров «Реновы» Виктора Вексельберга, а сам холдинг владел блокпакетом, пишет «Коммерсант» . По словам источников, цель Свиблова —вывести объединенную компанию на IPO. Аналитики оценивают «Золото Камчатки» в 450–500 млн долларов, но с учетом долга оно могло быть продано за 150–200 млн долларов. «Золото Камчатки», по оценкам Союза золотопромышленников России, в 2020 году увеличило добычу на 4%, до 4,2 тонн. Компания не раскрывает финансовые результаты. По оценке собеседника, занимающегося M&A на российском рынке горнодобывающих компаний, при текущих ценах на золото в 1,8 тыс. долларов за унцию выручка «Золота Камчатки» может составить 260 млн долларов, а EBITDA — 100–130 млн долларов при рентабельности в 40–50%. Собеседник говорит, что в 2019 году «Ренова» оценивала актив в 460 млн долларов, а один из интересантов — в 200–300 млн долларов. Долг компании составляет 250–300 млн долларов.



📰 Инвесткомпания А1 и управляющая компания «Альфа-Капитал» (обе входят в «Альфа-Групп») создали закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), основанный на долях, акциях и правах требования к компаниям, находящимся в условиях специальных ситуаций, пишет РБК со ссылкой на данные представителей. Управлять фондом будет «Альфа-Капитал». ЗПИФ «Альфа-Капитал Стрессовые активы» был сформирован в июне 2021 года, свидетельствует портал Investfunds. Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов. Чтобы получить такой статус, необходимо обладать активами, превышающими по стоимости 6 млн рублей, либо иметь финансовое образование или опыт работы в компании — профессиональном участнике рынка ценных бумаг, либо совершить в течение года сделки с ценными бумагами более чем на 6 млн рублей. В ЗПИФ планируется привлечь 1 млрд рублей средств с рынка, при этом компания будет вкладывать и собственные средства в фонд — она уже является его первым пайщиком. ЗПИФ будет наполняться исключительно кейсами, связанными со специальными ситуациями: от конфликтов акционеров до разного рода проблемных активов, прав взыскания и т.д.

