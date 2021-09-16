С 1 марта 2022 года производителей могут обязать предустанавливать на смартфоны, планшеты и другую электронику еще четыре отечественных приложения, пишут «Известия» . Речь об онлайн-магазине, программе по прослушиванию музыки, приложении для чтения книг, а также сервисе по проведению конференций.

Такие поправки в постановление правительства с перечнем технически сложных товаров, на которые следует устанавливать отечественное ПО, подготовили в Минцифры. Документ предполагает, что поправки начнут действовать с 1 марта 2022 года. Категории продукции, на которую предлагается установить приложения, в проекте не указаны. Также не обозначены и названия приложений. Конкретные продукты выберут исходя из их популярности, которую рассчитывают на основе ежегодного рейтинга Минцифры.

В конце 2019 года в закон о защите прав потребителей внесли поправки: с 1 апреля 2021-го розничные магазины обязаны продавать технику с уже установленным на нее отечественным ПО. Для смартфонов это 15 приложений, в том числе браузер, навигатор, мессенджер, голосовой помощник, новостной агрегатор. На планшеты, ПК и смарт-ТВ необходимо предустанавливать три программы. В пресс-службе Минцифры сказали, что расширение списка ПО для предварительной установки осуществляется в соответствии с решением протокола правительственной комиссии по цифровому развитию.

По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, обязательство по предустановке российских приложений вступило в силу меньше полугода назад, это абсолютно новое и еще очень «сырое» регулирование, по которому есть большое количество вопросов без ответов. Он уверен, что мера создает серьезную нагрузку на всю отрасль и регулирование расширяют быстро и неоправданно. Потребители могут получить перегруженные программами устройства, и этот софт не всегда окажется полезен конкретному человеку, отметил Гуськов. Поддержку получают лишь близкие к монопольному положению IT-гиганты, которые отлично чувствуют себя на рынке, а небольшие разработчики остаются за бортом, так как порог входа в это регулирование доступен только огромным корпорациям, добавил он. Непонятно, каких разработчиков поддержит обязательная установка отечественного интернет-магазина, недоумевает Гуськов.

«Предыдущие требования по предустановке российского ПО не доставили больших сложностей, договориться о предустановке ридеров для электронных книг или приложений интернет-магазинов — не проблема», — сказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, уточнив, что главное — найти поставщика такого софта, удовлетворяющего требованиям государства, то есть чтобы его продукт пользовался массовым спросом и был бесплатным для вендоров.