Российский фондовый рынок на открытии торгов в четверг демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи вырос на 0,08% — до 4 068,58 пункта, рост индекса РТС составил 0,18% — до 1 769,89 пункта.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что утром в четверг на мировые фондовые рынки вернулся консервативный настрой.

«Ключевые азиатские рынки преимущественно снижаются, ведомые китайскими индексами (в «плюсе» только лишь Австралия), фьючерсы на американские индексы – в символическом «минусе», естественном после отскока. Импульс к развитию роста цен на нефть Brent также ослаб. Мы полагаем, что рынки перейдут сегодня к консолидации. <…> Несмотря на некоторую перегретость рынка, склонны, несмотря на высокую нефть, ждать ослабления спроса на «фишки». Ждем инерционного повышения индекса Мосбиржи при открытии, с последующим переходом к проторговке района 4 050 пунктов», — написал аналитик.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в четверг настроения на фондовых рынках может определить блок статистики из США.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под сдержанным понижательным давлением ввиду приостановки роста цен на нефть, а также склонности к продажам в Азии. В течение сессии, однако, инвесторы могут пытаться вернуться к осторожным покупкам после разворота на американских площадках накануне, после чего динамика будет зависеть от блока макроэкономической статистики из США. Западные площадки скорее вступили в режим ожидания новых существенных драйверов, в то время как российские активы в целом сохраняют склонность к росту», — отмечает Кожухова.