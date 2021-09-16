Злоумышленники пытаются атаковать российские компании через новую уязвимость в продуктах Microsoft Office, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности из «Лаборатории Касперского». Целью как минимум одной атаки были органы госвласти, уточнили в «Ростелеком-Солар».

Всего в России зафиксированы попытки атаковать по меньшей мере 18 организаций через новую уязвимость в продуктах Microsoft Office (MS Excel, MS Word и MS PowerPoint). По данным «Лаборатории Касперского», хакеры пытались взломать компании из научно-исследовательского, энергетического и крупного промышленного секторов, сектора разработки медицинских технологий, а также телекоммуникации и IT.

«Способ, которым злоумышленники эксплуатируют уязвимость сейчас, — это фишинговая рассылка с почтовым вложением документа. Сотруднику достаточно открыть такой документ на своем компьютере, чтобы уязвимость отработала, а дальше на компьютер жертвы скачивается и устанавливается «полезная нагрузка» — вредоносное ПО», — пояснил руководитель отдела детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Евгений Лопатин.

«Ростелеком-Солар» зарегистрировал одну целенаправленную атаку на органы государственной власти с использованием обсуждаемой уязвимости, рассказал руководитель отдела расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT Игорь Залевский. Речь об уязвимости в MSHTML, движке браузера Internet Explorer. Эта часть отвечает за отображение содержимого веб-страницы (картинок, шрифтов и других файлов) в том или ином формате. Формат зависит от того, в программе какого типа используется движок. Такой программой может быть как сам браузер, так и, например, почтовый клиент. В данном случае MSHTML используется пакетом программ Microsoft Office для отображения веб-контента в документах.

Уязвимость в MSHTML позволяет злоумышленнику создавать модифицированные документы, при открытии которых Microsoft Office автоматически скачивает из Сети и запускает вредоносный скрипт — программу, которая запускает последовательность тех или иных действий на компьютере.