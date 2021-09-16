Количество микрозаймов, выданных в августе 2021 года, составило 2,29 млн единиц, что на 3,6% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй на основании материалов 3 тыс. МФО и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) в регионах РФ в августе 2021 года было выдано в Москве (118,5 тыс. единиц), Московской области (105 тыс. единиц), Краснодарском крае (82,2 тыс. единиц), Свердловской области (81,7 тыс. единиц) и Республике Башкортостан (74,1 тыс. единиц).

Сокращение выдачи микрозаймов в августе по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» (среди 30 регионов – лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Белгородская (минус 8,2%) и Кемеровская (минус 5,6%) области, Пермский (минус 5,6%) и Алтайский (минус 5,3%) края, а также Тюменская область (минус 5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 1,2% и 2,4% соответственно.