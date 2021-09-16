Минцифры переработало правила включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО): в новой версии разработчикам разрешили привлекать внештатных специалистов для технической поддержки и модификации софта, пишет «Коммерсант» . Однако им потребуется документально подтвердить, что исходники кода ПО расположены на территории РФ.

Из проекта следует, что министерство отказалось от идеи обязать разработчиков держать в штате программистов, которые осуществляют техническую поддержку, гарантийное обслуживание и модернизацию программного обеспечения. Разработчики жаловались, что такая мера может потребовать от них дополнительных расходов. Также в новой версии документа детализировано действующее с 2019 года требование о том, что поддержку, обслуживание и модернизацию ПО должны осуществлять компании без преобладающего иностранного участия.

В Минцифры сообщили, что изменения в формулировке внесены в соответствии с замечаниями, поступившими по итогам рассмотрения проекта постановления рабочей группой по «регуляторной гильотине» в Аналитическом центре при правительстве. Требование о наличии специалистов, обеспечивающих поддержку и обслуживание софта, в штате правообладателя признано избыточным — эти функции, отметили в министерстве, зачастую выполняются внештатными сотрудниками: «Например, крупные российские IT-компании привлекают специалистов из Белоруссии и других стран Евразийского экономического союза».

По мнению эксперта Moscow Digital School Ефима Казанцева, новые поправки выгодны прежде всего крупным IT-структурам, у которых сложная структура бизнеса, включающая зарубежные юридические лица: «Бывает и такое, что разрабатывается ПО специалистами одной компании, а права на него принадлежат специально созданной другой, в штате которой квалифицированных специалистов нет — отсюда и поправки, отменившие требование».

Скорее всего, в результате могут возникнуть сложности у компаний, которые ведут разработку open source-решений на открытом коде, считает коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар. Код open source зачастую не проверяют, но в нем могут содержаться опасные для предприятия или даже страны в целом строки, которые в определенный момент могут быть активированы, отметил эксперт. Поэтому требование хранить исходники кода на территории РФ он считает логичным.

В случае с open source-решениями невозможно проверить, из какой страны происходят разработчики и код, согласен гендиректор NGR Softlab Дмитрий Пудов. При этом, добавил эксперт, в интересах вендоров — держать весь цикл у себя, для оказания техподдержки и гарантийного обслуживания нужно глубокое погружение в продукт, поэтому отдавать внештатным специалистам разработчики могут только модификацию ПО.