Банк России выступил против идеи запуска большого количества типов индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) под разные финансовые потребности. Чем меньше, тем лучше, считает первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Ранее НАУФОР предложила ввести новый тип ИИС — «ИИС-образование» (ИИС-О), предназначенный для формирования сбережений для финансирования образования.

«А еще ИИС на поездку на Мальдивы, еще давайте введем ИИС на полет на Луну, и будет у нас миллиард ИИСов. А почему не сделать что-то универсальное, пусть человек сам решает, как он будет деньги со своего ИИС тратить. Почему нужно под каждую потребность вводить ИИС?» — прокомментировал Швецов в кулуарах Международного банковского форума.

НАУФОР предложила ЦБ увеличить налоговый вычет по ИИС в 2,5 раза Также НАУФОР предлагает ввести инвестиционный счет «ИИС-образование» (ИИС-О), предназначенный для формирования сбережений с целью финансирования образования.

По его мнению, чем меньше будет типов ИИС, тем лучше. «Это проще для людей. В идеале — который имеет потребительские свойства, которые подходят человеку, и он им пользуется. Просто ИИС-1 — это сознательная рекламная кампания рынка капитала, в то время как другие ИИС стимулируют надолго задерживаться, работая на рынке капитала, накапливая большие суммы и финансируя экономику», — сказал он.

«Поэтому мне больше всего нравится третий ИИС, как мы предложили, но это на стороне Минфина, потому что ЦБ за налоги не отвечает», — добавил Швецов.

ЦБ ранее представил проект индивидуального инвестиционного счета третьего типа, который будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИС и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет.