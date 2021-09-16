Центробанк разрабатывает долгосрочные стресс-тесты о влиянии декарбонизации на российскую экономику до 2030 года и 2050 года. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в рамках международного банковского форума «Банки России — XXI век».

«Мы сейчас разрабатываем длинные стресс-тесты для российской экономики. У нас будет два варианта: до 2030 года и до 2050 года. Мы будем смотреть на макроэкономические последствия, наша работа будет дополнением к тому, что делает Минфин. Мы хотим рассмотреть, как это повлияет на структуру российской экономики», — сказала она.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что декарбонизация повлияет на денежно-кредитную политику и все экономические процессы, поскольку потребует огромных инвестиций. Она также напомнила, что ЦБ будет регулярно делать стресс-тесты устойчивости компаний-экспортеров на фоне введения углеродного регулирования.

Греф: переход к углеродной нейтральности приведет к кардинальным последствиям для энергетического экспорта России Переход мировой экономики к углеродной нейтральности приведет к кардинальным последствиям для энергетического экспорта России. Об этом на панельной сессии «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума, заявил президент, председатель правления СберБанка Герман Греф, сообщила пресс-служба «Сбера».



