При инициативном бюджетировании возможности для злоупотреблений сведены к минимуму, поскольку критерии формализованы и члены конкурсной комиссии не могут пририсовать дополнительные баллы, рассказал в интервью «Российской газете» на Московском финансовом форуме Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России, в котором находится Центр инициативного бюджетирования.

«По большому счету это мандатная комиссия, которая лишена возможности оценок на основе собственных симпатий и предпочтений», — отметил он.

По словам Назарова, сначала при помощи специальной программы подсчитываются баллы по каждой заявке, далее все проекты ранжируются в перечень, и только потом происходит последовательное распределение средств: от лучшего проекта к худшему.

«По мере освоения средств какой-то из проектов становится точкой отсечения. Иными словами, если в региональном бюджете заложено 100 рублей на все проекты этого года, а в конкурсе участвовало десять заявок на общую сумму 200 рублей, то примерно пять проектов смогут получить финансирование», — объяснил глава центра.