Опасения относительно перетока пассивов физлиц из банков в другие организации немного преувеличены, кредитные организации могут удержать депозиты повышением ставок, заявил на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

«Я думаю, что страхи по поводу ухода пассивов банков в другие организации немного преувеличены. Это не только связано с тем, что у нас в принципе профицит ликвидности и работает система рефинансирования, которая создавалась многие годы, и сейчас она отстроена. Это в принципе не так. Даже если деньги клиентов уйдут в другие организации, эти организации все равно держат эти деньги в кредитных организациях», — сообщил Швецов.

Он отметил, что вряд ли будет наблюдаться большой переток средств физлиц в наличные. Тема ухода части этих средств в цифровой рубль требует отдельного обсуждения, добавил первый зампред ЦБ.

Банки не считают проблемой приток средств физлиц на рынок капитала, даже если это частично финансируется не из текущих доходов, а депозитов, добавил Швецов.

По его словам, если тенденция перехода граждан на рынок капитала усилится, то, наверное, банкам придется повышать ставки по розничным пассивам. «Рынок есть рынок», — отметил первый зампред ЦБ.