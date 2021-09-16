ЦБ установил официальные курсы валют на 17 сентября.

Курс доллара понизился на 41,91 копейки, составив 72,4329 рубля (72,852 рубля на 16 сентября). Курс евро опустился на 70,52 копейки до 85,3622 рубля (86,0674 рубля на 16 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро в середине дня четверга движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,48 рубля (плюс 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,27 рубля (минус 10 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,27—72,52 рубля за доллар и 85,21—85,54 рубля за евро.