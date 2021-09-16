Исполняющий обязанности главы Банка Афганистана Мохаммад Идрис заявил о безопасности вкладов афганцев в коммерческих банках страны. Об этом сообщило в четверг агентство «Синьхуа».

«Банк Афганистана заверяет наших соотечественников, что все коммерческие банки, работающие на территории страны, надежны. Они находятся под пристальным контролем и функционируют лучше, чем это было раньше», — цитирует агентство главу Центробанка.

15 августа администрация США заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Международный валютный фонд и Всемирный банк также прекратили всякую помощь Кабулу.

В результате тысячи афганцев выстроились в очереди перед банками, чтобы забрать свои сбережения.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.