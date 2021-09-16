Маркировка нелегальных финансовых компаний в интернет-поисковиках может появиться в ближайшее время, рассказал в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Обсуждаем, ведем такого рода работу по подготовке к такой маркировке. <…> Мы ряд технических вопросов по этому направлению отработали. Надеюсь, что в ближайшее время такая маркировка появится», — сказал он.

Ранее Банк России начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Такая мера предусмотрена в целях защиты интересов потребителей и предупреждения их о рисках, связанных с подобными компаниями.