Годовая инфляция в августе ускорилась в большинстве российских регионов, но есть и исключения из общего тренда, свидетельствуют материалы Банка России.

Как поясняет регулятор, значимое влияние на динамику инфляции в августе оказал высокий спрос, позволивший переносить в цены возросшие издержки производителей.

«Годовой темп прироста цен в целом по России составил 6,7%. Ускорение инфляции по-прежнему связано с устойчивым расширением спроса. Во многих секторах оно превышает возможности по наращиванию производства», — комментирует управляющая отделением по Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары продолжили расти при сохранении повышенного спроса на многие товарные группы, отмечается в релизе ЦБ. При этом рост цен на стройматериалы, максимально заметный в предыдущие месяцы, значительно замедлился.

«Ускорился также рост цен на продовольствие. Существенный вклад внесло удорожание мясопродуктов, обусловленное дальнейшим переносом в цены издержек производителей на компоненты кормов, ветеринарные препараты, упаковочные материалы, а также локальными ухудшениями эпизоотической ситуации», — констатируют в Центробанке.

ЦБ: инфляция в августе увеличилась при ослаблении ценового давления на рынке непродовольственных товаров Годовая инфляция в августе увеличилась на 0,22 процентного пункта, до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».

Изменения годовых темпов роста цен на услуги были разнонаправленными, обращают внимание в Банке России. Эти изменения во многом были связаны с эффектами базы в динамике цен на авиаперелеты: годом ранее в регионах ценовая политика авиакомпаний определялась неравномерной динамикой восстановления спроса.

Как указывает регулятор, ускорение инфляции в августе отмечалось во всех федеральных округах, кроме Уральского ФО, где замедлился рост цен на продовольственные товары и услуги. Наибольшее ускорение инфляции в августе наблюдалось в регионах Северного Кавказа, в основном из-за цен на непродовольственные товары.

«Ускорился рост цен и в Центральном федеральном округе, — сообщила Ирина Карлаш. — В большей степени это отразилось на динамике цен на легковые автомобили. Автосалоны регионов округа все еще не могут в полной мере удовлетворить повышенный спрос из-за нехватки компонентов».

По ее словам, также подорожало проживание в гостиницах: в условиях ограниченного выбора зарубежного отдыха столица России и города Золотого кольца привлекают миллионы туристов.

«У нас в Калужской области, в отличие от других регионов центра России, инфляция замедлилась, — рассказала управляющая региональным отделением ЦБ. — Во многом это произошло благодаря увеличению количества продовольственных ярмарок, очень популярных у калужан. Предоставление торговых мест на более чем 80 ярмарках позволило местным фермерам и садоводам реализовать продукцию с меньшей наценкой. В итоге сезонное удешевление фруктов и овощей в Калуге было более заметно, чем в других регионах».



Подробнее об инфляции в конкретных регионах можно узнать из информационно-аналитических материалов регулятора.