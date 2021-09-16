Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в России остаются высокими — около 23% на 1 августа 2021 года, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век».
«Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими — порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы», — сказала Данилова, уточнив, что это данные на 1 августа.
Также глава департамента отметила рост доли кредитов с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН). «Видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН, она у нас на уровне 30%, кредитов с ПДН 80+», — сообщила Данилова.
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