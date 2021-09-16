Основные фондовые торги в России завершились снижением индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 045,1 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 0,62% — к отметке 1 755,64.

Акции Мосбиржи подешевели на 2,77%, «Норникеля» — на 2,41%, СберБанка — на 2,13%, «Полюса» — на 1,82%, «Газпрома» — на 1,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,75%, МТС — на 0,06%. Бумаги «Магнита» выросли в цене на 3,71%, «Яндекса» — на 0,62%, Mail.ru — на 0,44%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в более существенный коррекционный минус вместе с ухудшением внешнего фона», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в четверг, за исключением Европейского региона, преобладали коррекционные настроения, улучшить которые не помогли даже оптимистичные данные по розничным продажам в США. Акции теряют импульс к росту в преддверии заседания ФРС на следующей неделе и вероятного подтверждения планов регулятора по сворачиванию покупок активов уже в этом году», — комментирует эксперт.