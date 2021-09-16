Доллар и евро продемонстрировали разнонаправленные изменения к рублю по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,53 рубля, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени был в минусе на 5 копеек и стоил 85,32 рубля.



В ходе сессии было проведено 35,5 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и 7,4 тыс. сделок с евро на 397 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,27—72,63 рубля за доллар и 85,09—85,54 рубля за евро.

«Развивающиеся валюты с начала дня активно снижаются из-за поступательного роста доллара. На этом фоне рубль выглядит относительно сильно, неся умеренные потери только в паре с долларом, за счет чего находится лишь в небольшом минусе к бивалютной корзине», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

