Банк России выявил несколько попыток разгона котировок акций через Telegram-каналы, но после блокировок счетов участников этих кампаний интерес к теме на рынке пропал, заявил журналистам в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Как напоминает ТАСС, ранее сообщалось, что в марте этого года Банк России выявил попытку манипулирования акциями компании «Россети Юг», организованную физлицами через Telegram-канал.



«Дважды были достаточно большие кейсы по такого рода координации в Telegram-каналах, которые мы выявляли как в открытых, так и в закрытых группах. Мы в двух кейсах блокировали несколько десятков счетов, которые участвовали в этой координации, участвовали в организации этого разгона. После того как у людей блокировались такие счета на долгое время, когда в отношении них начинали проводиться проверки, поверьте, на рынке желание отпало играть в такие игры. Безусловно, оно может встречаться среди новых игроков, но среди тех, кто в этом поучаствовал, желания уже нет», — сказал Лях.