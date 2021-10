Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчетов. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении пресс-службы фининститута, который базируется в Вашингтоне, передает ТАСС.

«После изучения всей доступной на сегодняшний день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business», — отмечается в пресс-релизе.



ВБ в августе 2020 года приостановил публикацию рейтингов Doing Business, в которых ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с появлением сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов. После этого были начаты «систематический обзор и оценка изменения данных» последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменения данных в отчетах Doing Business — 2018 и Doing Business — 2020.