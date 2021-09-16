В России начнут действовать новые правила подключения к газораспределительным сетям, учитывающие особенности социальной газификации. Этот и еще ряд документов, необходимых для запуска инициированной президентом программы, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Согласно документу, сроки подведения зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры. В отдельных случаях сроки будут определяться в индивидуальном порядке.

Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку — это можно сделать, например, через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке прилагается комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности, в отдельных случаях — расчет часового расхода газа и копия документации о планировке территории.

На «Госуслугах» открыт прием заявок на подключение к газовым сетям На портал госуслуг выведен новый сервис, через который пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках программы социальной догазификации. Об этом сообщает Минцифры, напоминая, что программа была анонсирована президентом РФ в ежегодном послании Федеральному собранию в апреле 2021 года.

Параллельно с этим нормы, связанные с социальной газификацией, включены в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации, а также в основы ценообразования на газ. Необходимые для этого постановления также подписаны премьером.

«Все необходимые решения приняты. Сроки реализации программы сжатые. Предстоит большая работа. Нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни нескольких миллионов семей», — подчеркнул Мишустин на заседании правительства 16 сентября.

«Кроме того, предусматривается возможность получения комплексной услуги, — указал премьер-министр. — Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно ее жестко контролировать».



О необходимости проведения социальной газификации президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. В рамках поручения главы государства правительство утвердило специальную «дорожную карту». Она предполагает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов достигнет 82,9%, а граждане получат возможность быстрее подключаться к сетям. Всего же в рамках программы социальной газификации планируется бесплатно подключить более 3 млн домовладений.