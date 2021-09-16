Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в июле 2021 года, составил 830,3 млрд рублей после рекордной суммы выдач в 1 трлн 56,5 млрд в июне. Такие данные представил Банк России.

В годовом выражении объем предоставленных кредитов вырос на 27,6%.

Число предоставленных субъектам МСП кредитов в июле 2021 года практически не изменилось относительно предыдущего месяца (157 030), однако было на 36,3% меньше, чем в июле прошлого года, когда наблюдались масштабный рост числа новых кредитов и снижение их среднего размера до минимальных 2,6 млн рублей. В июле текущего года средний размер предоставленного кредита был равен 5,3 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 августа 2021 года составила 6 трлн 113,7 млрд рублей, что на 10,3% меньше, чем на предыдущую отчетную дату. Портфель сократился на фоне уменьшения числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, поясняют в Центробанке. При этом годовой темп прироста портфеля оставался положительным — 16%, хотя он и снизился по сравнению с июнем, когда прирост в годовом выражении равнялся 32,2%.

Доля заемщиков в общем числе субъектов МСП возросла на 0,29 процентного пункта по сравнению с предыдущей отчетной датой и на 1 августа составила 6,46%. Кредит имеют 363 480 субъектов МСП.

Просроченная задолженность субъектов МСП на 1 августа составила 610,7 млрд рублей, снизившись за июль на 5,4%. Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, от общего числа субъектов МСП снизилась на 1,39 п. п., до 9,28%. Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП несколько возросла по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10%, при этом оставаясь меньше, чем годом ранее (11% на 1 августа 2020-го).



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам на срок до года в июле 2021 года увеличилась на 0,5 п. п., до 8,86% годовых, по долгосрочным — осталась на уровне предыдущего месяца (8,52% годовых).