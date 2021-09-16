СберБанк продлил программу льготной ипотеки на строительство индивидуального жилого дома по ставке от 6%. Кредитный договор можно заключить до 1 декабря 2021 года, сообщили в банке, уточнив, что ранее программа действовала до 1 октября. Процентную ставку субсидирует финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

«С начала июля, когда была запущена программа, около 1,8 тысячи россиян подали в СберБанк заявки на оформление новой льготной ипотеки на возведение собственного дома. Конечно, нужно отметить, что сейчас мы видим рост спроса на ипотеку на ИЖС в принципе. В этом году в СберБанке выдача таких кредитов увеличилась в четыре раза: за январь — август 2021 года по всем программам выдано 5 819 кредитов на 15,3 миллиарда рублей. А если говорить о новой льготной программе, ставку по которой субсидирует институт развития, то мы считаем ее эффективной и видим интерес всех участников процесса — как граждан, так и подрядчиков», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.

Согласно условиям новой программы льготного кредитования ИЖС, максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн. Максимально кредит можно оформить на 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. Также льготная ипотека на ИЖС распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками за счет кредитных средств банка. По этим проектам минимальная ставка составляет 4,6% с учетом дисконта в рамках комплексного предложения банка для застройщиков и покупателей домов и земельных участков.



В качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.