Правительство определило перечень услуг, при оплате которых граждане начиная с 2022 года смогут получать «спортивный» налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов граждан, подчеркивается в сообщении на сайте Кабмина.

В списке — физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, — 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. Для этого организация должна соответствовать ряду критериев, они утверждены постановлением правительства, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Во-первых, физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. Во-вторых, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.



Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению президента России в апреле 2021 года. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью, поясняют в Кабмине.