Телекоммуникационная компания «МТС» подписала с АО «Система Финанс» и ООО «Система Телеком Активы», 100-процентными дочерними компаниями АФК «Система», обязывающее соглашение о покупке за 3,5 млрд рублей 70% уставного капитала ООО «УК «Система Капитал». Как подчеркивают в МТС, это одна из крупнейших управляющих компаний в России по объему коллективных инвестиций. В результате сделки, которая будет закрыта в ближайшее время, мобильный оператор увеличит свою долю в УК «Система Капитал» до 100%.

«Консолидация 100% долей УК «Система Капитал» ускорит вывод новых продуктов для розничных инвесторов и состоятельных клиентов, расширит экосистему финансовых сервисов МТС, а также позволит группе увеличить свою долю на быстрорастущем рынке инвестиционных услуг», — подчеркивается в релизе.

«По нашим оценкам, в ближайшие годы розничный рынок инвестиционных услуг в России будет расти намного быстрее рынка банковских депозитов. Покупка такого качественного актива продолжит путь трансформации МТС Банка в розничного лидера, предоставляющего комплекс инвестиционных услуг как розничным инвесторам, так и состоятельным клиентам. Используя потенциал экосистемы МТС, с этой сделкой мы планируем существенно нарастить рыночные позиции группы в цифровых инвестиционных сервисах. Мы также получим возможность дальнейшей интеграции платформы «МТС Инвестиции» в экосистему сервисов группы МТС — в приложение мобильного банкинга, программу лояльности и другие», — комментирует вице-президент по финансовым сервисам МТС, председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

В МТС подчеркивают, что на сделку получены все необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов.



Компания «МТС» купила 30% уставного капитала УК «Система Капитал» в 2017 году. В 2018 году МТС и управляющая компания запустили для розничных инвесторов онлайн-сервис «МТС Инвестиции» с паевыми инвестиционными фондами. В 2020 году в мобильном приложении «МТС Инвестиции» появилась возможность открытия брокерского счета в МТС Банке для покупки и продажи ценных бумаг на Московской бирже. За последние пять лет общий объем средств под управлением УК «Система Капитал» вырос в восемь раз до 184 млрд рублей.