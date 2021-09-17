Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями с наличными — изменения касаются деятельности юрлиц-резидентов, участвующих в международных выставках и осуществляющих продажу выставочных образцов ювелирных изделий, пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте указания регулятора. Речь о том, чтобы увеличить пороги сумм, по которым необходимо отчитываться перед финансовыми организациями. Под новое законодательство подпадут выставки, которые проводятся в странах — участницах Организации экономического сотрудничества (38 государств), а также Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (37 стран).

Проект указания предусматривает, что пороговое значение суммы обязательств по экспортному контракту, при которой требуется его постановка на учет в уполномоченном банке, увеличится с 6 млн до 10 млн рублей. Резидентов могут освободить от обязанности представлять документы, связанные с проведением валютных операций по договорам с нерезидентами, если сумма обязательств в эквиваленте составляет менее 600 тыс. рублей (ранее — 200 тыс.).

В ЦБ пояснили, что рассматриваемые предложения были сформулированы по результатам комплексного анализа действующих требований валютного контроля, а также возможных шагов по снижению нагрузки на бизнес. Проект проходит межведомственное согласование и об окончательном наборе мер говорить пока преждевременно.

Предлагаемые изменения могут быть приняты в IV квартале 2021 года, отметили в банке «Зенит». Они приводят инструкции ЦБ в соответствие с законодательством о валютном регулировании и контроле. Ранее в него были внесены поправки, которые позволили юрлицам — участникам международных выставок продавать на таких мероприятиях ювелирные изделия за наличные в российской или иностранной валюте, без использования банковских счетов. Норма вступает в силу с 1 января 2022 года. Однако предложения ЦБ в некоторой степени осложняют контроль со стороны банков в части выявления нарушений валютного законодательства, добавили в банке. В «Открытии» сообщили, что увеличение пороговых сумм направлено на поддержку МСБ, поэтому упрощение процедур взаимодействия и снижение документооборота влияет на повышение скорости обслуживания этого сегмента бизнеса.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, увеличение пороговых значений сделок говорит не столько об ослаблении регулирования, сколько о том, что эти значения перестали быть разумными с точки зрения соответствия рыночной обстановке. Действующее в настоящий момент законодательство в этой сфере довольно жесткое и предъявляет строгие требования к подтверждению проводимых операций, пояснила она.