По оценке Центробанка, Россия сейчас находится на пиковых значениях инфляции, а ожидать ее снижения стоит в IV квартале. Такой прогноз в интервью РБК дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Плато — это понятие относительное, инфляция вполне может отклоняться на плюс-минус 0,1 процентного пункта. По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей», — рассказала она.

По словам главы Центробанка, прежде всего это связано с эффектом базы, так как в сентябре прошлого года было небольшое снижение цен, на 0,1%. «Инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое мы начали с марта», — добавила она.

При этом, по прогнозам Набиуллиной, в сентябре инфляция будет в районе 7%.