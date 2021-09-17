По оценке Центробанка, Россия сейчас находится на пиковых значениях инфляции, а ожидать ее снижения стоит в IV квартале. Такой прогноз в интервью РБК дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Плато — это понятие относительное, инфляция вполне может отклоняться на плюс-минус 0,1 процентного пункта. По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей», — рассказала она.
По словам главы Центробанка, прежде всего это связано с эффектом базы, так как в сентябре прошлого года было небольшое снижение цен, на 0,1%. «Инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое мы начали с марта», — добавила она.
При этом, по прогнозам Набиуллиной, в сентябре инфляция будет в районе 7%.
Годовая инфляция в августе увеличилась на 0,22 процентного пункта, до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».