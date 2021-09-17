К целевым показателям по инфляции Россия вернется не раньше второй половины следующего года, спрогнозировала в интервью РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, инфляция к 4%, к нашей цели, вернется только во второй половине следующего года», — отметила она.

По словам Набиуллиной, решение о повышении ключевой ставки ЦБ было принято с учетом будущей инфляции. «Решения мы принимаем исходя из того, какой инфляция будет в будущем, потому что на прошлое повлиять невозможно. Но текущая инфляция тоже важна: она во многом определяет инфляционные ожидания, а они — будущую инфляцию», — пояснила она.

Глава Банка России подчеркнула, что решения по ставке — это не просто реакция на возросшие цифры: «Мы видим риски того, что инфляция может значительно и продолжительное время отклоняться от цели, в том числе из-за роста инфляционных ожиданий. Рисков перелета вниз инфляции мы больших не видим, но действуем аккуратно. И вы видели, что последнее решение по ставке у нас было 0,25%, хотя многие на рынке ожидали 0,5%».

Набиуллина добавила, что дальнейшие решения во многом будут зависеть от того, какие данные будут поступать. «Поэтому в условиях такой неопределенности решили двигаться стандартным шагом», — заключила глава ЦБ.