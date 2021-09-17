Агентство по страхованию вкладов начало фиксировать, в том числе в рамках уголовных дел, показания менеджеров «лопнувших» банков, которые хотят уменьшить свою ответственность в обмен на представляющую интерес информацию, хотя пока их и не «лавина», сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Мельников.

АСВ в апреле ввело новую процедуру привлечения к субсидиарной ответственности: банкиры, раскрывшие ранее недоступную информацию о конечных бенефициарах и об имуществе, смогут рассчитывать на снижение ответственности.

«Механизм уже заработал, люди начали обращаться, есть уже четко зафиксированные показания, в том числе в рамках уголовных дел», — сказал Мельников в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Он отметил, что менеджеры банков разного уровня, которые в силу должностных обязанностей выполняли определенные действия, но реального влияния на процесс принятия решений не имели, начинают предоставлять информацию.

«Переговоры такие ведутся, не могу сказать, что это лавина — мы на это и не рассчитываем, потому что сведения доступны очень ограниченному кругу людей, — но обращения есть. Эти показания будут использоваться в рамках судебных процессов», — заключил первый замглавы АСВ.