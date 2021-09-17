Индивидуальный инвестиционный счет первого типа (ИИС-1), предполагающий налоговый вычет с взносов, может быть отменен при появлении ИИС-3, в котором сочетаются льготы на взнос и на полученный доход, пишет «Коммерсант». Об этом рассказали два человека, участвующих в межведомственном обсуждении этой темы.

Прошлой осенью первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что ИИС-1 не будет отменен, «пока не будут открыты 6 миллионов счетов». Как уточнил он на Международном банковском форуме, «здравый смысл говорит, что речь идет об активных счетах». По словам Швецова, у ЦБ и Минфина нет разногласий по необходимости введения ИИС-3. В случае отмены ИИС-1 предполагается переходный период, с тем чтобы граждане, которые начали получать льготу менее трех лет назад, смогли вписаться в этот период, отметил один из собеседников издания.

И снова про перспективы ИИС. Тип 3 вместо типа 1 (А)? Вопрос — когда? Посчитаем...

Уже больше года в Минфине и ЦБ ходят разговоры про изменения в ИИС. Предполагается введение нового, третьего типа ИИС. Вероятно, при этом будет отменен ИИС типа 1 (А) — «Вычет в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде».

По словам Швецова, если будет достигнута договоренность об ИИС-3, ИИС-2 будет не нужен, так как иметь две похожие конструкции для бюджета не очень эффективно. Об отмене ИИС второго типа речи все-таки не идет, утверждает один из источников, знакомый с обсуждением вопроса. По его словам, регулятор убежден, что при сосуществовании этих двух типов произойдет переток средств в ИИС-3, поскольку там больше льгот и нет лимитов. ИИС-2 используют профессиональные инвесторы, для которых срок инвестирования не столь принципиален, а значит, удлинение периода не будет для них важно, считает собеседник издания.

Как отметил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ИИС-3 задумывался как дополнительный к счетам первого и второго типов, более того, предполагалось, что его можно будет открывать одновременно с одним из этих счетов. По его словам, заменять трехлетний ИИС-1, «доказавший свою эффективность, на десятилетний ИИС-3, отношение к которому со стороны инвесторов только предстоит выяснить, — ошибка». Для большинства граждан, привыкших рассуждать горизонтом не более одного года, три года по ИИС-1 — уже длительный срок инвестиции, согласился гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Маслов.

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