📰 Собственников гостиниц, расположенных в крупных городах, предлагают штрафовать за кратный рост цен на проживание во время особо значимых мероприятий, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект ФАС «О внесении изменений в КоАП», который готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Отмечается, что с завышением цен сталкивались и депутаты, и сенаторы. Инициативу также одобряют во всех фракциях Госдумы, а вот представители бизнеса считают, что ее необходимо обсуждать. В случае завышения цены, согласно поправкам в КоАП, должностные лица могут быть наказаны штрафами от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица — в двукратном размере излишне полученной выручки. По мнению чиновников, рост цен в разы объективно несправедлив, но совсем не повышать их отельеры тоже не могут. Также ФАС предлагает обязать владельцев гостиниц информировать граждан о предельной цене номеров в помещениях или на своих интернет-сайтах. В нынешней редакции документа нововведения должны коснуться Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи.

📰 К борьбе с телефонными мошенниками стали подключать искусственный интеллект, пишут «Известия» . Сотовые операторы начали запускать систему, которая во время разговора распознает потенциальных жуликов, вклинивается в беседу и предупреждает вызываемого абонента о возможном мошенничестве. Такие технологии, например, внедряет «СберМобайл». Технология «СберМобайла» определяет мошенника непосредственно во время разговора. В процессе диалога автоинформатор голосом предупреждает вызываемого абонента, что в отношении него, возможно, совершаются мошеннические действия. Также решения на основе искусственного интеллекта разрабатывают в «Тинькофф Мобайл» и «Билайне». Система МТС против злоумышленников ежедневно блокирует более 60 тыс. попыток таких звонков. Новые системы могут позволить бороться со злоумышленниками, постоянно меняющими номера, указали эксперты. Тесты системы показали, что мошенничество определяется с очень высоким уровнем точности. С другой стороны, есть риск, что искусственный интеллект примет за мошеннические действия практически любой разговор, предупредили специалисты.

📰 Заявленная в составе национальных целей страны до 2030 года задача развивать в России сферу культуры может остаться нереализованной из-за отсутствия на рынке труда нужных специалистов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования экспертов Высшей школы экономики. Это связано с тем, что работники культуры в России в основном довольны своей работой и уровнем дохода, однако мало заинтересованы в инновационном и «бизнесовом» подходе к своему труду. Эксперты составили портрет среднестатистического работника сферы российской культуры и описали некоторые социально-экономические характеристики его труда. Сейчас специалисты в области культуры, представленные на российском рынке труда, — это чаще всего работники библиотек и архивов, преподаватели музыкальных и художественных школ и кружков, лингвисты, журналисты и литераторы. Актеры, режиссеры и представители других профессий, связанные с театром и кино, находятся в меньшинстве. Большая часть из них заняты в бюджетном секторе, и их труд связан преимущественно с государственными культурными институциями, созданными еще в советские годы. Поэтому, считают авторы, инициативы, которые государство последние несколько лет продвигает для развития этого сектора, в частности нацпроект «Культура», могут оказаться заложниками дефицита подходящих кадров.

📰 Дилеры, пользуясь дефицитом автомобилей, любыми способами стараются навязать дополнительные услуги, пишут «Известия» . «Золотой год» для дилеров начался с момента снятия ковидных ограничений. Дефицит автомобилей и комплектующих привел к резкому взлету цен на новые автомобили. Многие желающие купить машину сталкиваются с навязанными дополнительными услугами или оборудованием. Сумма за них, например на новую «Крету», может достигать 400 тыс. рублей сверх рекомендованного ценника, а новый Land Cruiser 300 продают уже на несколько миллионов дороже. Автомобиль «как с завода» при этом заказать можно, однако менеджеры по продажам всеми способами стараются заставить клиента купить автомобиль из салона и прямо сейчас. Они утверждают, что ожидание может занять не менее полугода, а цена за это время увеличится в разы. Если все-таки клиент решит подождать, то в договоре обычно не указывают срок поступления автомобиля и не фиксируют цену. В представительствах автобрендов подтверждают, что им часто приходят жалобы на дилерские центры, и они стараются помочь клиентам. По словам экспертов, не все покупатели способны ждать по пять-шесть месяцев или воевать с неуступчивыми продавцами, некоторые смиряются и берут заветный автомобиль с наценкой 100–150%.



📰 Фриланс для россиян все чаще становится отдельным видом занятости, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса компании QIWI, платформы «Фриланс.ру» и Национальной гильдии фрилансеров. Основной мотив перехода на фриланс для россиян — желание работать на себя. Согласно опросу, так ответили 41% респондентов. На втором месте в рейтинге причин — необходимость получить дополнительный доход и перейти на гибкий график. Рассматривают фриланс как дополнение к основной работе 33% опрошенных. Еще 14% отметили, что для них выбор фриланса был обусловлен необходимостью перейти по семейным обстоятельствам на гибкий график. По словам экспертов, за последние 10 лет фриланс действительно стал восприниматься как самодостаточный вид работы. Более того, сейчас, отмечают эксперты, опытные специалисты видят фриланс как логичный этап дальнейшего развития своей карьеры, так как в новом статусе они получают возможность усовершенствовать навыки и набрать клиентскую базу, что предполагает выход на совершенно новый уровень заработка. Как показывают данные опроса QIWI, большинство фрилансеров оказывают услуги одновременно в нескольких сферах, однако наиболее популярными из них являются дизайн, графика, веб-разработка и программирование, а также маркетинг и копирайтинг.

📰 Курс европейской валюты на Московской бирже 16 сентября впервые с июля 2020 года приблизился к уровню 85 рублей за евро, пишет «Коммерсант» . В ходе основной торговой сессии он достигал 85,085 рубля за евро, что почти на 29 копеек ниже значений закрытия. По итогам основной сессии курс остановился возле отметки 85,3 рубля за евро. Обновление многомесячного минимума происходило на фоне сильных макроэкономических данных в США, которые привели к росту курса доллара по отношению к евро. При этом российская валюта выглядит уверенно и по отношению к доллару, чему способствуют высокие цены на нефть и уровень рублевых ставок. По оценке экспертов, дальнейший рост цен на нефть, газ и другое сырье, спокойный геополитический фон, пик налоговых выплат и высокие процентные ставки могут увести курс евро к 84 рублям за евро. При этом они отметили, что насколько длительным станет укрепление рубля, во многом зависит от риторики ФРС на сентябрьском заседании.



📰 «Яндекс» начнет выпускать товары под СТМ «Кстати, на Маркете» для своего маркетплейса «Яндекс.Маркет», пишет «Коммерсант» . На первом этапе это будут продукты питания, включая печенье, конфеты, зефир, орехи. Позже «Яндекс» планирует выпускать под другой СТМ и электронику, но конкретные товары в компании не раскрывают. С прошлого года e-commerce-направление «Яндекса» развивает СТМ «Из Лавки» в сервисе экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка». Но отличия следующие: во-первых, продукция «Кстати, на Маркете» будет доступна по всей стране, а не в городах присутствия «Лавки», а во-вторых, она нацелена на закупку впрок и может продаваться со скидками за объем, отметили в компании. Сейчас у «Яндекса» уже около десяти партнеров по СТМ, включая «Новапродукт» (будет выпускать гранолу) и «Белевские сладости» (на их площадке планируется производить часть кондитерских изделий). Эксперты отмечают, что тенденция с СТМ в ретейле и онлайн-торговле получила новый всплеск интереса в последние годы, особенно на фоне успехов «ВкусВилла», продажи которого почти целиком состоят из товаров под собственной маркой, однако подчеркивают, что это может вызвать недовольство небольших поставщиков, работающих с маркетплейсом. Но крупные бренды, считают эксперты, уже привыкли к конкуренции с офлайн-ретейлом на полке.



📰 Финская Nokia обсуждает с «ИКС Холдингом» локализацию в РФ выпуска телекоммуникационного оборудования, пишет «Коммерсант» , уточняя, что речь, в частности, может идти о передаче закрытых лицензий на разработки. Аналогичные переговоры китайская Huawei ведет с АФК «Система». В локализации заинтересованы также Ericsson и ZTE. Интерес международных вендоров появился после вступления в силу требования российских властей к операторам строить сети связи с 2023 года только на отечественном оборудовании. Но для локализации им нужны гарантии операторов по закупкам базовых станций и разъяснения Минпромторга о критериях признания оборудования российским. «ИКС Холдинг» может быть интересен Nokia, поскольку в него входит российский производитель электроники Yadro. Он выпускает системы хранения данных (СХД) и серверы для телекоммуникационных сетей. Источник, близкий к Yadro, добавляет, что сейчас в разработке новая номенклатура оборудования. Партнерство также потенциально может гарантировать вендору заказы, поскольку «ЮэСэМ Холдингу» подконтролен «МегаФон». Источник в правительстве уточнил, что окончательное решение еще не принято, но в течение этой и следующей недели делегации из Nokia, Huawei и Ericsson проведут переговоры с Минцифры и Минпромторгом.



📰 Курс российской валюты к доллару движется в боковом тренде на уровне 72,7 рубля с подходом к уровню сопротивления 74-74,4 рубля, однако возможно пробитие границ канала до показателей апреля, рассказал в интервью «Российской газете» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. По его словам, влияние на это оказывает тот факт, что за август доля вложений нерезидентов в ОФЗ выросла до 20,9%. В номинальном выражении объем вырос на 175,7 млрд рублей, отметил он, добавив, что это стало крупнейшим приростом за календарный месяц в 2021 году и вторым результатом за 2020-2021 годы. Кроме того, Корнейчук отметил, что международные резервы Банка России на 3 сентября 2021 года выросли и составили 620,8 млрд долларов, укрепив российский рубль. Он подчеркнул, что поведение пары евро-доллар будет зависеть от решений, принятых на заседании ФРС США 21-22 сентября. В случае отсутствия данных о сроках и объемах сворачивания QE соотношение евро и доллара будет стремится к 1,19. Европейская валюта укрепится. В случае озвучивания данных о сроках и объемах сворачивания QE уровень соотношения евро и доллара устремится к значению1,1740. Продолжится укрепление американской валюты, заключил эксперт.

