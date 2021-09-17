Российский фондовый рынок на открытии торгов в пятницу демонстрирует снижение индексов к уровню вчерашнего закрытия. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс Московской биржи снизился на 0,15%, до 4 038,88 пункта. Падение индекса РТС составило 0,04%, значение — 1 754,89 пункта.



Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что российский рынок акций готов возобновить рост, но нужен внешний позитив.

«По итогам основной сессии четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,5%. Но можно сказать, что это ему пошло даже на пользу – техническая перекупленность снята, есть возможность отправиться дальше переписывать исторические максимумы. Целью роста является район чуть выше 4 100 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Вот только для такого движения нужна поддержка извне, а ее пока не прослеживается: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, в районе 75,5 доллара за баррель болтается нефть. Правда, отскакивает большинство промышленных и драгоценных металлов. <…> Совсем плохи дела у металлургов. Власти вновь загорелись идеей изъять у них сверхдоходы, теперь уже в объеме 250 миллиардов рублей. Механизм этого прорабатывается, а акции компаний сектора падают», – написал Антонов.